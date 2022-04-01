Инвестор назвал эффективные методы сбережения денег

Эффективные методы сбережения денег назвал в беседе с «Мослентой» эксперт по финансам, трейдер и инвестор Никита Демин.

По его мнению, накопления лучше всего сразу конвертировать в акции, облигации и иные ценные бумаги, но только в том случае, если человек в этом разбирается. Если нет, то достаточно отнести деньги в банк и брать такой вклад, чтобы за год нельзя было ничего с него снимать без потери процентов.

«Этот рубеж невозврата денежных средств с вклада нужно делать максимально большим, например, год. И самое главное — систематически ежемесячно пополнять его. Если доход ежедневный и речь идет о стабильном бизнесе, то можно говорить о конвертации денежных средств в ценные бумаги, валюту, золото и в инвестиции, которые не только не обесценятся, но и позволят повысить доход», —сказал Демин.

По словам эксперта, если откладывать 10-20 процентов от дохода на вклад на протяжении десяти лет, то выходит значительная сумма. Он привел пример с откладываем 1000 рублей. За год получится 12 тысяч. Положив их в банк под 10 процентов, можно накопить 1200 рублей. «На второй год к накопившейся сумме прибавим 12 тысяч — это уже 25200 и так далее», — объяснил эксперт.

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