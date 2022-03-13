Фото Игги Попа и Дэвида Боуи на Красной площади развеселило россиян

Фото Игги Попа и Дэвида Боуи, сделанное в 1976 году на Красной площади в Москве, опубликовало Facebook-сообщество «Москва — та!». Снимок развеселил россиян.

В кадре две мировых рок-звезды стоят, взявшись за руки, на фоне собора Василия Блаженного. Комментаторы решили, что музыканты выглядят странно и неестественно.

«Какие-то испуганные и напряженные у них лица. Похоже, все думали, из-за какого угла за ними следит КГБ», «Чудные какие-то», «Шизанутые. За это мы их и любим», — писали в комментариях пользователи.

Некоторые не поверили, что эти знаменитости могли оказаться в Москве в середине 70-х. Им тут же напомнили известную историю, как неизвестный в то время советской публике Дэвид Боуи пересек СССР, проехав в поезде от Дальнего Востока до Москвы после своего концерта в Японии. Музыкант не хотел лететь самолетом и предпочел несколько дней путешествовать по железной дороге.

Среди подписчиков сообщества нашлись и те, кто не знал запечатленных на фото людей. Один из комментаторов пошутил, что съемка сделана в далеком будущем, а один из музыкантов на снимке — постаревший Егор Крид.

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