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20:56, 28 января 2023
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Врач раскрыл срок иммунитета после гриппа

Врач раскрыл срок иммунитета после гриппа
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Срок иммунитета после гриппа раскрыл URA.RU генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, после выздоровления человек приобретает иммунитет на срок от полугода до полутора лет, но только против того штамма, с которым контактировал.

«Перекрестный иммунитет после гриппа есть, но не настолько мощный. Например, если человек в этом сезоне переболел H1N1, то он вполне может заразиться гораздо раньше H3N2», — пояснил врач.

Крючков напомнил, что грипп в разные сезоны имеет разные штаммы. «Даже несмотря на то, что у некоторых людей иммунитет к тому, чем он переболел, сохраняется до полутора лет, это не означает, что они могут заболеть гриппом в следующий сезон. Реальный эффективный иммунитет действует меньше года», — заключил иммунолог.

Ранее меры защиты от гриппа и ОРВИ напомнили в Роспотребнадзоре. Укреплению иммунной системы, по словам специалистов, способствуют полноценный сон, правильное питание, занятия физкультурой, пребывание на свежем воздухе в одежде, соответствующей погодным условиям.

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