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05:42, 24 октября 2022
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Названы причины для срочного обращения к иммунологу

Названы причины для срочного обращения к иммунологу
Кадр: Telegram-канал Профессор Продеус

Причины для срочного обращения к иммунологу назвал в личном Telegram-канале иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» Андрей Продеус.

«Если у человека происходят гнойно-воспалительные заболевания, или заболевания бактериальной природы, сопровождаемые приемом антибиотиков, чаще двух раз в год, необходимо обратиться за консультацией к иммунологу и сдать иммунологический анализ», — предупредил врач.

Посетить специалиста важно и при рецидивирующих вирусных инфекциях, проявляющихся клинически высыпаниями на теле. Например, герпетическими инфекциями на губах или в промежности. Еще одна причина для обращения к иммунологу — грибковые инфекции, грибковые поражения кожи и слизистых, сказал Продеус.

Ранее названы пять принимающих в московских поликлиниках узких специалистов.

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