Финансовый консультант дала советы во избежание импульсивных покупок
Советы, которые помогут избежать импульсивных покупок, дала в беседе с «Мослентой» сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. В первую очередь она рекомендует начать работать с планом покупок.
«У вас должны быть списки на каждый день и на крупные траты в течение определенного периода. Давно известно, что человек может существенно сэкономить на расходах, если у него будет план», — поделилась она.
Далее, по ее словам, нужно определить приоритетные цели и задачи, на которые вы начнете формировать капитал, чтобы не растрачивать его на ненужные вещей. Например, можно начать копить на открытие собственного бизнеса.
В-третьих эксперт советует детально рассчитывать расходы на предстоящий год, чтобы понимать свои финансовые перспективы. «Также просто необходимо работать с собой, с контролем своих действий и автоматических реакций», — добавила Волкова.
Волкова посоветовала вложить в кошелек записку или поставить напоминание на экране смартфона с фразой: «А оно тебе надо?» Увидев этот риторический вопрос человек, возможно, откажется от эмоциональных трат в моменте, считает она.
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