Финансовый консультант дала советы во избежание импульсивных покупок

Советы, которые помогут избежать импульсивных покупок, дала в беседе с «Мослентой» сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. В первую очередь она рекомендует начать работать с планом покупок.

«У вас должны быть списки на каждый день и на крупные траты в течение определенного периода. Давно известно, что человек может существенно сэкономить на расходах, если у него будет план», — поделилась она.

Далее, по ее словам, нужно определить приоритетные цели и задачи, на которые вы начнете формировать капитал, чтобы не растрачивать его на ненужные вещей. Например, можно начать копить на открытие собственного бизнеса.