Названо имя нового владельца элитных апартаментов Ксении Собчак в Москве

Названо имя нового владельца элитных апартаментов тележурналистки Ксении Собчак в Москве. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Известий».

Согласно имеющимся данным, свою квартиру в Хамовниках светская львица продала совладельцу «Фонбет» Максиму Кирюхину. Уточняется, что мужчине принадлежит более восьми процентов акций данной букмекерской компании.

Ранее стало известно о размере денежной суммы, за которую Собчак согласилась продать недвижимость в элитном ЖК столицы.