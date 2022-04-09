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Названо имя нового владельца элитных апартаментов Ксении Собчак в Москве

Названо имя нового владельца элитных апартаментов Ксении Собчак в Москве
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Названо имя нового владельца элитных апартаментов тележурналистки Ксении Собчак в Москве. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Известий».

Согласно имеющимся данным, свою квартиру в Хамовниках светская львица продала совладельцу «Фонбет» Максиму Кирюхину. Уточняется, что мужчине принадлежит более восьми процентов акций данной букмекерской компании.

Ранее стало известно о размере денежной суммы, за которую Собчак согласилась продать недвижимость в элитном ЖК столицы.

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