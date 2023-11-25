Названо имя одного из самых переводимых на другие языки русских писателей

Одним из самых переводимых на другие языки русских писателей стал Николай Носов, сообщил в своем материале на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

По словам журналиста, произведения детского писателя пользовались большим успехом не только на родине, но и в других странах. Это подтверждается опубликованным в 1957 году списком изданий русских и советских писателей, наиболее часто переводимых на другие языки. Так, Носов занял третье место. Его опередили только Александр Пушкин и Максим Горький.

Сейчас его книги по-прежнему издаются и пользуются успехом, отметил Бурт. Они привлекают внимание современных читателей ярким колоритом прошлого.

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