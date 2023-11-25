Названо имя одного из самых переводимых на другие языки русских писателей
Одним из самых переводимых на другие языки русских писателей стал Николай Носов.
Одним из самых переводимых на другие языки русских писателей стал Николай Носов, сообщил в своем материале на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.
По словам журналиста, произведения детского писателя пользовались большим успехом не только на родине, но и в других странах. Это подтверждается опубликованным в 1957 году списком изданий русских и советских писателей, наиболее часто переводимых на другие языки. Так, Носов занял третье место. Его опередили только Александр Пушкин и Максим Горький.
Сейчас его книги по-прежнему издаются и пользуются успехом, отметил Бурт. Они привлекают внимание современных читателей ярким колоритом прошлого.
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