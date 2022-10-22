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15:19, 22 октября 2022
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Инна Чурикова рассказала о самочувствии после госпитализации

Инна Чурикова рассказала о самочувствии после госпитализации
Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

О самочувствии после госпитализации рассказала изданию Teleprogramma.pro актриса Инна Чурикова. Она сообщила, что пока не восстановилась после травмы.

«Как только организм скажет "Подъем!", я и буду играть», — сказала актриса. Подробности своего самочувствия она раскрывать не стала.

Ранее в Театре имени Вахтангова объяснили отмену спектаклей «Аудиенция» с Чуриковой, запланированных на 20 и 21 октября. «Инна Михайловна пока не восстановилась», — сообщили в пресс-службе изданию StarHit.

О госпитализации Чуриковой стало известно в июле текущего года. После неудачного падения она самостоятельно приехала в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

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