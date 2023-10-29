Иностранец устроил стрельбу в Москве

Иностранец устроил стрельбу на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы, в результате чего пострадали две женщины. По данным Следственного комитета России по столице, гражданин Таджикистана уже был задержан, он оказывал активное сопротивление полицейским.

Стало известно, что мужчина беспричинно на остановке общественного транспорта достал пневматическое оружие и выстрелил в асфальт. Пуля отрикошетила в стоявшую на остановке женщину с ребенком. После случившегося хулиган зашел в автобус и также беспричинно выстрелил в одну из пассажирок.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство») и по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Здоровью пострадавших сейчас ничто не угрожает, уточнили в ведомстве.

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