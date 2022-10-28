Иностранный режиссер назвал главное отличие россиян от японцев

Главное отличие россиян от японцев в интервью «Москвич Mag» назвал актер и режиссер Джунсуке Киносита, переехавший в Москву 12 лет назад. По мнению иностранца, русские никогда не беспокоятся о том, как они выглядят в глазах других.

«Это для меня очень удобно. Потому что в Токио люди все свои действия совершают с оглядкой на то, как на них посмотрят и что о них подумают. В Токио, принимая любое решение, ты прежде всего думаешь о реакции других», — сказал он.

Киносита добавил, что такое отношение приводит к сильному стрессу, из-за чего жители Японии всегда вежливы и серьезны. По его словам, японцам всегда приходится думать наперед о своих словах и поступках, а русский человек в этом вопросе гораздо проще.

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