Преподаватель назвала доступные способы не забыть иностранный язык за лето
Учитель английского призвала общаться на иностранном языке, чтобы не забыть его за лето.
Несколько доступных способов не забыть иностранный язык за лето назвала в беседе с «Мослентой» преподаватель английского языка Анна Мурзюкова. Она призвала россиян общаться на неродном языке, чтобы сохранить знания.
«Летом многие отказываются от дополнительных занятий по иностранным языкам, так как со школьных лет привыкли в эти три месяца отдыхать от учебы. Но 90 дней без практики может быть достаточно для того, чтобы забыть все. Поэтому язык нужно включить в свою повседневную жизнь другими способами», — заявила она.
Так, Мурзюкова посоветовала найти в кругу знакомых тех, в общении с кем — при личных встречах или в переписке — можно практиковать язык. Еще лучше, если есть возможность уехать в отпуск и общаться там с иностранцами. «Это идеальная возможность применения речевых навыков, считайте это частью процесса обучения», — отметила собеседница «Мосленты».
Если же лето вы проводите в городе, отправляйтесь на прогулку в самые туристические места и не стесняйтесь предлагать свою помощь туристам. Даже с базовыми знаниями вы уже можете подсказать дорогу, рассказать об истории родного города, помочь вызвать такси. Любой короткий разговор — это отличная практика!
Мурзюкова также порекомендовала смотреть иностранные фильмы и видео в соцсетях на языке оригинала, слушать любимые зарубежные песни и подпевать исполнителям, читать литературные произведения на изучаемом языке, а также вступать в разговорные клубы, участие в которых может быть бесплатным или за небольшое пожертвование.
На сайтах международных образовательных организаций можно найти бесплатные уроки для людей с различным уровнем знаний. Стоит попробовать свои силы в онлайн марафонах в социальных сетях, которые часто проводят в рекламных целях без оплаты или по минимальной стоимости
Собеседница «Мосленты» подчеркнула: залог сохранения знаний иностранного языка — это хотя бы 5-15 минут практики в день.
Ранее о плохом знании родного языка московскими осетинами заявила учитель испанского языка в МГИМО Маргарита Исаакова.