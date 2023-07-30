Преподаватель назвала доступные способы не забыть иностранный язык за лето

Несколько доступных способов не забыть иностранный язык за лето назвала в беседе с «Мослентой» преподаватель английского языка Анна Мурзюкова. Она призвала россиян общаться на неродном языке, чтобы сохранить знания.

«Летом многие отказываются от дополнительных занятий по иностранным языкам, так как со школьных лет привыкли в эти три месяца отдыхать от учебы. Но 90 дней без практики может быть достаточно для того, чтобы забыть все. Поэтому язык нужно включить в свою повседневную жизнь другими способами», — заявила она.

Так, Мурзюкова посоветовала найти в кругу знакомых тех, в общении с кем — при личных встречах или в переписке — можно практиковать язык. Еще лучше, если есть возможность уехать в отпуск и общаться там с иностранцами. «Это идеальная возможность применения речевых навыков, считайте это частью процесса обучения», — отметила собеседница «Мосленты».