Инстасамка опубликовала фото в бикини в образе дьяволицы

23-летняя певица Инстасамка (Дарья Зотеева) опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в образе дьяволицы.

На снимке она предстала в бикини. Ее тело и лицо полностью закрашены красным цветом, а изо лба торчат небольшие красные рога. На спине исполнительницы закреплен красный хвост.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на образ артистки. Многие обвинили ее в плагиате стиля американской певицы Doja Cat, которая в этом году появилась на показе в рамках Парижской недели моды в необычном образе. Тело звезды так же было раскрашено красным цветом. Она была одета в красное платье, а на теле было наклеено около 30 тысяч красных кристаллов Swarovski.

«Копируете Doja Cat?», «Совсем нет своего мнения и стиля. Обязательно надо за кем-то повторить. Нельзя было что-то свое придумать?», «Ладно, если бы ты свое придумывала и иногда копировала, но ты постоянно копируешь», «Прям под копирку», — прокомментировали юзеры.

Другие пользователи раскритиковали саму идею образа, назвав ее сатанинской.

Ранее Инстасамка показала фигуру в купальнике.