Инстасамка сфотографировалась без макияжа и показала селфи

Фотографию без макияжа опубликовала в личном Telegram-канале исполнительница и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева). Певица предстала перед подписчиками без косметики, только с наращенными ресницами.

«Я встала в 4:30», — коротко подписала она публикацию. На снимке блогер запечатлена в салоне авто, она сняла лицо крупным планом. Видно, что Зотеева не накрашена.

«У меня отец так же выглядит, если полночи пил», «Похоже, спилась», «Почему у Даши так лицо надулось?» — прокомментировали юзеры.

Ранее в апреле 2022 года Зотеева заявила о намерении не возвращаться в Россию. Артистка пояснила, что не считает эту страну своим местом.