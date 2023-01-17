Люди
11:39, 17 января 2023
1 мин.

Волочкова высказалась о необходимом для нее количестве интима

Волочкова высказалась о необходимом для нее количестве интима
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

О необходимом для нее количестве интима высказалась в Rutube-шоу «Злые языки» российская балерина и певица Анастасия Волочкова.

«Я не скрываю, у меня действительно есть и будет много поклонников, которые меня одаривают щедро. Если мне нравится мужчина, почему я не могу с ним вступить в близкие отношения?» — сказала она.

Артистка объяснила, что интим для нее в отношениях крайне важен и из-за двухдневного отсутствия близости она может «лезть на стены». «Это по-волочковски. Волочковская сила гораздо мощнее, чем лошадиная», — заявила бывшая прима Большого театра.

Ранее фотографии Волочковой топлес рассмешили пользователей сети. Подписчики сравнили балерину с американской певицей Бритни Спирс.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.