Волочкова высказалась о необходимом для нее количестве интима

О необходимом для нее количестве интима высказалась в Rutube-шоу «Злые языки» российская балерина и певица Анастасия Волочкова.

«Я не скрываю, у меня действительно есть и будет много поклонников, которые меня одаривают щедро. Если мне нравится мужчина, почему я не могу с ним вступить в близкие отношения?» — сказала она.

Артистка объяснила, что интим для нее в отношениях крайне важен и из-за двухдневного отсутствия близости она может «лезть на стены». «Это по-волочковски. Волочковская сила гораздо мощнее, чем лошадиная», — заявила бывшая прима Большого театра.

Ранее фотографии Волочковой топлес рассмешили пользователей сети. Подписчики сравнили балерину с американской певицей Бритни Спирс.