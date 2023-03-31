Инвалид-колясочник ударил пенсионера в московском кафе и попал на видео

По имеющейся информации, мужчина избил пожилого россиянина кулаками за то, что тот слишком долго находился в кабинке туалета для людей с ограниченными возможностями. На кадрах видно, что мужчина в коляске ударил пенсионера в живот и по голове. В конфликт вмешался третий гость кафе, ему удалось успокоить мужчину.

Ранее жительница Москвы напала на своего пожилого 68-летнего свекра из мести после того, как тот выбросил в окно ее кота. Сообщалось, что животное при падении не пострадало.