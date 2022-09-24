Названы способы не попасться на уловки мошенников при покупке нового iPhone

Способы не попасться на уловки мошенников при покупке iPhone 14 назвала в беседе с «Газетой.Ru» контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова. Специалист уточнила, что появилось множество фейковых сайтов с предложениями преобрести новый смартфон.

«С 1 августа по 22 сентября 2022 года обнаружено 25 тысяч таких сайтов-подделок по всему миру. На поддельных страницах злоумышленники обычно заманивают возможностью либо сделать предзаказ со скидкой, либо совершить покупку до начала официальных продаж. Если ввести данные банковской карты на такой странице, деньги спишутся, а заказ доставлен не будет», — сообщила Свистунова.

По словам аналитика, следует критически относиться к «щедрым предложениям» или «пугающим сообщениям» в сети. К тому же, если сайт неизвестный, можно проверить информацию о нем с помощью WHOIS-сервисов. При обнаружении свежего и зарегистрированного на частное лицо домена стоит отказаться от покупки. Важно проверять подлинность сайта, прежде чем вводить личные данные, а также просмотреть страницу на предмет опечаток и несоответствий, отметила Свистунова.

Ранее телефонные мошенники нашли способ мести не давшим себя обмануть россиянам. По словам эксперта, мстят злоумышленники россиянам, которые разыгрывают их по телефону или ругаются с ними.