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15:32, 19 ноября 2022
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Названы влияющие на развитие ишемической болезни сердца факторы

Названы влияющие на развитие ишемической болезни сердца факторы
Фото: Globallookpress.com

Влияющие на развитие ишемической болезни сердца факторы назвал в беседе с «Мослентой» эксперт телеканала «Доктор», заместитель генерального директора по научной работе «НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России, член-корреспондент Российской Академии наук, профессор Филипп Палеев.

«Это в общем-то достаточно распространенное заболевание во всем мире в целом, и в России в частности. Основной причиной ее развития является атеросклероз, то есть изменение сосудов, поражение слизистой и эндотелия сосудов во всем организме, развитие атеросклеротических бляшек», — сказал Палеев.

По его словам, это заболевание часто развивается с возрастом. «Чем старше человек, тем больше вероятность того, что у него развивается поражение сосудов, нередко приводящее к нехватке кислорода в сердце и, соответственно, ишемической болезни сердца, которая может закончиться инфарктом», — пояснил специалист.

Профессор добавил, что в последние несколько десятилетий отмечается «омоложение» этого заболевания. «Все чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда инфаркт или первые проявления ишемической болезни сердца в виде инфаркта миокарда развивается в достаточно молодом возрасте — от 35 до 40 лет», — отметил он.

Заметно чаще — в двух из трех случаев — ишемической болезнью сердца страдают мужчины, сказал Палеев. «Но после 65 лет частота развития инфаркта ишемической болезни сердца у мужчин и женщин приблизительно сравнивается», — добавил собеседник «Мосленты».

Ранее серьезные заболевания, которые могут быть вызваны стрессом, назвал врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов. По его словам, сильный или длительный стресс может стать причиной гипертонии, ишемической болезни сердца и других проблем со здоровьем.

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