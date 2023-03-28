В Подмосковье школьник искупался в луже и попал на видео
Россияне возмутились мартовским купанием школьника в подмосковной луже.
Школьник с оголенным торсом искупался в луже в подмосковном городе Одинцово и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»
Запись вызвала споры среди пользователей сети: кто-то не увидел в развлечениях ребенка ничего плохого, другие же возмутились мартовскими водными процедурами и указали, что опасные игры могут привести к серьезным последствиям.
«Воспаление легких зарабатывает», «Руками заставила бы стирать все! А так нормально, мы тоже чудили в детстве», «Заболеть хочет, чтоб в школу не ходить», «Талый снег плюс собачья моча со всех домов. Его теперь с хлоргексидином отмывать надо», «Проспорил. Выполнил. Нормально», — прокомментировали юзеры.
В видео запечатлено, как подросток лежит на спине в большой луже, без верхней одежды, в джинсах и кроссовках. В начале ролика видно, что за ситуацией наблюдают еще несколько детей.
Ранее мужчина в одежде решил переплыть Москву-реку, но был пойман спасателями. О мотивах его поступка не сообщалось.