В Подмосковье школьник искупался в луже и попал на видео

«Воспаление легких зарабатывает», «Руками заставила бы стирать все! А так нормально, мы тоже чудили в детстве», «Заболеть хочет, чтоб в школу не ходить», «Талый снег плюс собачья моча со всех домов. Его теперь с хлоргексидином отмывать надо», «Проспорил. Выполнил. Нормально», — прокомментировали юзеры.

В видео запечатлено, как подросток лежит на спине в большой луже, без верхней одежды, в джинсах и кроссовках. В начале ролика видно, что за ситуацией наблюдают еще несколько детей.

Ранее мужчина в одежде решил переплыть Москву-реку, но был пойман спасателями. О мотивах его поступка не сообщалось.