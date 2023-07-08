Необычное исполнение песни Инстасамки у метро в Москве рассмешило горожан

«Классика», «Им так хорошо на видео, словно они съели килограмм черешни», «Мда, Инстасамку жизнь потрепала», «Хочу такой же уровень самооценки», «А подтанцовка-то какая», — прокомментировали увиденное юзеры.

В комментариях пользователи отметили, что музыкант часто выступает у станции метро «Чертановская» на юге столицы.

Ранее мужчины спели песню исполнительницы МакSим «Знаешь ли ты» в метро и попали на видео.