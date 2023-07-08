16:36, 08 июля 2023
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Необычное исполнение песни Инстасамки у метро в Москве рассмешило горожан
Молодой человек перепел песню Инстасамки и выступил с ней у станции московского метро.
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com
Молодой человек перепел песню «За деньги — да» исполнительницы Инстасамки на свой манер и выступил с ней у станции московского метро. Опубликованная в Telegram-канале «Новости Москвы» видеозапись его выступления рассмешила пользователей сети.
«Классика», «Им так хорошо на видео, словно они съели килограмм черешни», «Мда, Инстасамку жизнь потрепала», «Хочу такой же уровень самооценки», «А подтанцовка-то какая», — прокомментировали увиденное юзеры.
В комментариях пользователи отметили, что музыкант часто выступает у станции метро «Чертановская» на юге столицы.
Ранее мужчины спели песню исполнительницы МакSим «Знаешь ли ты» в метро и попали на видео.