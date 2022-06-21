Люди
Сегодня в 12:30
1 мин.

Исполнительница хита 80-х отреагировала на отъезд Пугачевой из России

Исполнительница хита 80-х отреагировала на отъезд Пугачевой из России
Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Исполнительница хита 80-х «На теплоходе музыка играет», певица Ольга Зарубина в разговоре с порталом PROZVEZD отреагировала на отъезд певицы Аллы Пугачевой в Израиль.

Зарубина сказала, что верит в возвращение Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина. «Не могу сказать, что я без нее скучаю: мы никогда не были близкими подругами. Но, во-первых, здесь все деньги. В России они с Максимом зарабатывают приличные суммы, а там они что будут зарабатывать? Это же понятно, что вернутся!» — заявила певица.

Сама Зарубина много лет прожила в США, но сейчас находится в России. Звезда призналась, что не думает о возвращении. «Меня в России все устраивает. Люди меня любят. Своим появлением я приношу радость — а это для меня главное», — объяснила она.

Ранее Алла Пугачева обещала вернуться в Россию к осени из-за детей, которым нужно идти в школу.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.