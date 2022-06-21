Исполнительница хита 80-х отреагировала на отъезд Пугачевой из России

Исполнительница хита 80-х «На теплоходе музыка играет», певица Ольга Зарубина в разговоре с порталом PROZVEZD отреагировала на отъезд певицы Аллы Пугачевой в Израиль.

Зарубина сказала, что верит в возвращение Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина. «Не могу сказать, что я без нее скучаю: мы никогда не были близкими подругами. Но, во-первых, здесь все деньги. В России они с Максимом зарабатывают приличные суммы, а там они что будут зарабатывать? Это же понятно, что вернутся!» — заявила певица.

Сама Зарубина много лет прожила в США, но сейчас находится в России. Звезда призналась, что не думает о возвращении. «Меня в России все устраивает. Люди меня любят. Своим появлением я приношу радость — а это для меня главное», — объяснила она.

Ранее Алла Пугачева обещала вернуться в Россию к осени из-за детей, которым нужно идти в школу.