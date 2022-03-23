Москвичи поделились советами по применению использованных масок

Москвичи поделились советами по применению использованных медицинских масок, которые остались у многих после снятия масочного режима в столице. Своими рекомендациями они поделились в группе ВКонтакте «ЗАО Солнцево».

Большинство пользователей в комментариях с иронией написали, что маски можно использовать для фильтрации самогона в специальном аппарате. Однако под постом нашлись и более практичные советы.

Один из участников сообщества написал, что медицинское изделие можно использовать в качестве фильтра на решетку пылесоса. Другая пользовательница сети отметила, что носит тканевую маску для защиты от холода. «Я ношу маску при сильном ветре на улице. Губы не обветривает и лицу тепло», — поделилась женщина в комментариях.

Ранее стало известно, что не менее 40 процентов россиян рассказали, что продолжат носить маски в транспорте и общественных местах до конца весны.