Раскрыт источник средств на восстановление легендарного дома в центре Москвы

Источник средств на восстановление одного из старейших домов в центре Москвы — легендарного дома Ярошенко — раскрыл «Мосленте» реставратор, скульптор, учредитель форда «Хитровка» Николай Аввакумов.

«Собирать деньги нам помогает фонд "Внимание", до этого я как-то пытался все на свои делать (…) Минувшей зимой был разговор, что нам будет помогать один серьезный фонд, но все это сначала отодвигалось, а теперь нам сказали, что в ближайшее время помощи можно не ждать. Мы надеемся в следующем году вернуться к этой теме», — рассказал он.

Собеседник «Мосленты» объяснил, что при реконструкции данного дома, считающегося объектом культурного наследия, обычный косметический ремонт не подойдет. При этом большинство местных жителей — советские люди, у которых нет возможности на свои деньги отреставрировать здание.

Несмотря на это, Абакумов отметил, что основной объем работ уже выполнен, но есть еще какие-то недоработки. Например, в скором времени необходимо починить крышу.

Ранее Абакумов рассказал историю обнаружения уникальной дореволюционной вывески в центре Москвы. Стало известно, что старые надписи были найдены на фасаде дома Ярошенко.