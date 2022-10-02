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08:21, 02 октября 2022
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Москвичка раскрыла историю уникальных деревьев в центре столицы

Москвичка раскрыла историю уникальных деревьев в центре столицы
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Историю уникальных деревьев в центре Москвы «Мосленте» раскрыла жительница столицы. Речь идет о парке «Горки», где высажены магнолии и уникальные деревья вроде черемухи Маака с красными стволами.

«Черемуха Маака — это эндемическое растение с Дальнего Востока. Был такой ботаник Карл Маака, он собирал растения и привез в Петербург в ботанический сад и там их разводил, и это растение для парков очень красивое, цветет как черемуха, зимой рыженькое, и до революции эти черемухи поставляли в Париж», — поделилась россиянка.

Здесь же можно встретить и необычную сирень белого сорта, представители которой окружают были переданы еще космонавтом Юрием Гагариным королеве Великобритании в Букингемский дворец. Кроме того, в парке высажены клены, которые начинают краснеть с наступлением осени благодаря специально доломитовой золе, а также ивы и множество роз.

Ранее происхождение уникального дерева в своем саду раскрыла жительницы столичного района Ивановская Горка.

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