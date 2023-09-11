Иван Ургант раскрыл свое местонахождение

Свое местонахождение раскрыл известный телеведущий Иван Ургант. На личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) он опубликовал фото из Санкт-Петербурга.

«И фотография классная и человек на ней хороший», «Как же я соскучилась по вам и "Вечернему Урганту"», «Красивый», «Любимое место. Любимый ведущий», — прокомментировали публикацию юзеры.

На снимке шоумен позирует на балконе музея «Полторы комнаты», посвященного жизни и творчеству поэта Иосифа Бродского. Публикацию он подписал строками из сочинений поэта.

Ранее Ургант опубликовал в соцсетях фото из Великого Новгорода.