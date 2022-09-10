Ивлеева раскрыла подробности личной жизни

Подробности личной жизни раскрыла в личном Telegram-канале блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Причиной тому стал вопрос одного поклонников: «С кем сейчас мутишь?»

«Думаю, многие в курсе, что сейчас я снимаюсь в проекте, где чудесные мужчины борются за мое нежное сердечко, — написала Настя, смеясь. — Так что сложно сказать однозначно». При этом Ивлеева отметила, что мутит со своей работой.

«Но мы же понимаем, что это чисто шоу. Ни с кем из этих проектных чуваков ты не будешь», «Если работу любишь, то она точно не предаст», «Не нужны они, Элджей лучше», — выразили свое мнение на этот счет подписчики.

Ранее Ивлееву заподозрили в воссоединении с бывшим мужем, когда она опубликовала совместные фотографии во время поездки в Санкт-Петербург на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).