Ивлеева раскрыла подробности личной жизни

Подробности личной жизни после публичного поцелуя с бывшим мужем раскрыла в интервью с видеоблогером Димой Масленниковым телеведущая Анастасия Ивлеева. По словам звезды, ее сердце открыто для новых отношений, а о воссоединении бывших возлюбленных речи не идет.

«Я свободна. Мои двери открыты, даже стучаться не надо. Там нараспашку все. Не душно, свежо, летний бриз», — сказала она. Ивлеева в шутку предложила ведущему стать ее новым бойфрендом, но блогер отказался, уточнив, что у него уже есть любимая девушка.

Ранее Ивлеева объяснила поцелуй с экс-супругом Элджеем. «Дружба существует», — подписала она фотографию с бывшим возлюбленным.