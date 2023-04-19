Ивлеева попыталась повторить шпагат Волочковой

«Настя, не надо!», «Волочкову повторить невозможно», «Почти копия!», «Лучше оригинала», «Волочкову никто не переплюнет», «Этим с детства надо заниматься», — написали они.

Один из юзеров отметил: чтобы повторить трюк известной балерины, нужно для начала надеть купальник.

Ранее Волочкова призналась в отсутствии врожденной растяжки и гибкости.