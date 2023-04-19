Ивлеева попыталась повторить шпагат Волочковой
Блогер Ивлеева продемонстрировала попытки сесть в «фирменный» шпагат балерины Волочковой.
Попытки повторить «фирменный» шпагат балерины Анастасии Волочковой продемонстрировала популярная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева. Фотографиями своих стараний она поделилась в социальной сети «ВКонтакте».
«Коллеги, брови я уже обесцвечивала, а Волочкову когда повторю?» ― обратилась она к подписчикам. Мнения фолловеров телеведущей разделились.
«Настя, не надо!», «Волочкову повторить невозможно», «Почти копия!», «Лучше оригинала», «Волочкову никто не переплюнет», «Этим с детства надо заниматься», — написали они.
Один из юзеров отметил: чтобы повторить трюк известной балерины, нужно для начала надеть купальник.
Ранее Волочкова призналась в отсутствии врожденной растяжки и гибкости.