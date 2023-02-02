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14:41, 02 февраля 2023
1 мин.

Настя Ивлеева поделилась фотографией топлес

Настя Ивлеева поделилась фотографией топлес
Фото: @nastyaivleeva

Фотографией топлес поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева. Образ звезды в красной меховой шапке восхитил пользователей сети.

«Постельный режим активирован», — подписала она публикацию. На фото Ивлеева позирует, лежа на кровати. На голове у нее шапка, а на руках — высокие белые перчатки.

«Извините, разрешите вами восхищаться», «Красота», «Сказочная Красная Шапочка», — прокомментировали юзеры. Однако нашлись и те, кого откровенное фото блогерши возмутило. «[Певица] Людмила Гурченко на минималках», «Зай, давай уже что-то поинтереснее», «Ты мужика ищешь?» — написали они.

Ранее фотографиями топлес с отдыха на Мальдивах поделилась российская балерина и певица Анастасия Волочкова. Откровенные снимки артистки рассмешили пользователей сети.

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