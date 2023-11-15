Настя Ивлеева показала фигуру в нижнем белье

Фигуру после похудения на 17 килограммов показала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая и блогер Настя Ивлеева.

На снимке знаменитость позирует перед зеркалом в спальне в комплекте нижнего белья черного цвета. По словам Ивлеевой, теперь она весит 54-55 килограммов. А своем Telegram-канале она призналась, что похудела на 17 килограммов за полгода.

Ранее россияне раскритиковали фигуру Насти Ивлеевой в купальниках.