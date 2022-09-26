Ивлев объяснил отказ от приготовления заготовок на зиму

Отказ от приготовления заготовок на зиму объяснил «Газете.Ru» шеф-повар Константин Ивлев.

«Признаюсь откровенно: я не делаю домашних заготовок. Обычно это прерогатива мам и бабушек, а моей мамы, к сожалению, уже нет в живых, но она великолепно готовила заготовки и у меня до сих пор стоят ее закрутки. Я всегда с трепетом их открываю и вспоминаю мамину еду», — сказал Ивлев.

При этом засолкой грибов в семье занимается его отец. По словам Ивлева, «он до сих пор делает это феноменально».

Кроме того, шеф-повар считает, что в продуктовых магазинах продают не менее вкусные аналоги. «Что касается меня, то как человек мегаполиса, я не вижу необходимости в закрутках: сейчас много хороших брендов консервации, которые готовятся в производственном масштабе. И, поверьте мне, некоторые такие заготовки ничем не отличаются от домашних. Просто это дань прошлому», — уточнил Ивлев.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о смертельной опасности домашних заготовок. Необходимо помнить, что именно домашние заготовки чаще всего бывают причиной смертельно-опасного заболевания — ботулизма.