Шеф-повар Ивлев раскрыл секрет похудения на 30 килограммов

Секрет похудения на 30 килограммов раскрыл популярный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой».

Константин отметил, что в похудении ему помогала жена Валерия Куденкова. «Хорошо, когда в семье есть понимание, что либо все в одной лодке плывем и друг друга понимаем, либо на разных байдарках, но тогда ничего не получится», — сказал он, поблагодарив любимую за поддержку и консультации.

По словам Ивлева, супруги убрали из семейного рациона сахар и хлеб, при этом позволяют себе эти продукты на завтрак. После семи часов вечера шеф-повар может съесть пару яблок и иногда протеиновое печенье без глютена и сахарозы. «Эта тема продолжается 6/1. Шесть дней в неделю мы стараемся сидеть на вкусном, хорошем питании, а один день мы можем, конечно, устроить свистопляски», — сообщил гость программы Утяшевой.

Ранее был назван лучший завтрак для худеющих. Нужны сложные углеводы, которые дают сытость надолго, считает эксперт.