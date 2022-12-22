Ивлев раскрыл подробности отношений с бывшей женой

Подробности отношений с бывшей женой Марией раскрыл в YouTube-шоу блогерши Насти Ивлеевой популярный шеф-повар Константин Ивлев. Экс-супруги прожили вместе 23 года и расстались в 2020 году.

«Мы не можем найти никакие точки соприкосновения от слова вообще. Поэтому лучше всего нам не видеться», — признался Ивлев.

Шеф-повар добавил, что их общие дети, восьмилетняя Мария и 23-летний Матвей, с пониманием отнеслись к разводу родителей. «Они видели ситуацию, которая творилась у нас, и поэтому они приняли это, скажем так, правильно, нормально», — рассказал он.

С 2021 года Ивлев состоит в браке с 30-летней журналисткой Валерией Куденковой. В апреле у пары родилась дочь Ника.

Ранее шеф-повар раскрыл свое отношение к откровенным фото жены в соцсетях. Он заявил, что не имеет ничего против таких снимков.