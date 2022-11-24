Люди
13:18, 24 ноября 2022
1 мин.

Жена шеф-повара Константина Ивлева показала фигуру после родов

Жена шеф-повара Константина Ивлева показала фигуру после родов
Кадр: @valeriya__ivleva

Жена известного шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова показала фигуру через три месяца после родов. Соответствующим видеороликом она поделилась в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Куденкова выложила ролик, которому несколько месяцев: она родила общую с Ивлевым дочь в начале апреля. В видео молодая мать продемонстрировала фигуру, направив камеру на зеркало. Для съемки ролика она надела черный купальник с розовыми завязками, лицо оставила без косметики, а волосы распустила.

Константин Ивлев раскрыл свое отношение к откровенным фото жены в соцсетях. Он отметил, что откровенные фото, которые выкладывает в сеть супруга, тешат его самолюбие.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.