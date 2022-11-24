Жена шеф-повара Константина Ивлева показала фигуру после родов

Жена известного шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова показала фигуру через три месяца после родов. Соответствующим видеороликом она поделилась в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Куденкова выложила ролик, которому несколько месяцев: она родила общую с Ивлевым дочь в начале апреля. В видео молодая мать продемонстрировала фигуру, направив камеру на зеркало. Для съемки ролика она надела черный купальник с розовыми завязками, лицо оставила без косметики, а волосы распустила.

Константин Ивлев раскрыл свое отношение к откровенным фото жены в соцсетях. Он отметил, что откровенные фото, которые выкладывает в сеть супруга, тешат его самолюбие.