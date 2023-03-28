Сотрудники украли из кассы самого дорогого кинотеатра Москвы полмиллиона рублей
Новые сотрудники украли из кассы кинотеатра «Москва» полмиллиона рублей.
Два новых сотрудника украли из кассы самого дорогого столичного кинотеатра «Москва» на Охотном Ряду почти полмиллиона рублей. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает Mash.
На преступление работники решились по окончании смены. В опубликованном ролике с камеры видеонаблюдения запечатлено, как по пути к хранилищу мужчина заменяет пакет с деньгами на муляж, а всю дневную выручку прячет под рубашку.
Общая сумма ущерба составила 483 тысячи рублей. После случившегося сотрудники больше не появлялись на рабочем месте.
Mash напомнил, что билет на один сеанс в «Москве» в среднем стоит около семи тысяч рублей, а клубная карта, необходимая для посещения заведения, обойдется в 50 тысяч рублей.
Ранее россияне перечислили любимые кинотеатры времен СССР. Среди них были названы «Ударник», «Зарядье», «Звездный», «Художественный» и другие.