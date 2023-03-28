Сотрудники украли из кассы самого дорогого кинотеатра Москвы полмиллиона рублей

Два новых сотрудника украли из кассы самого дорогого столичного кинотеатра «Москва» на Охотном Ряду почти полмиллиона рублей. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает Mash.

На преступление работники решились по окончании смены. В опубликованном ролике с камеры видеонаблюдения запечатлено, как по пути к хранилищу мужчина заменяет пакет с деньгами на муляж, а всю дневную выручку прячет под рубашку.