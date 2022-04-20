Из подмосковного дома подруги Собчак украли вино на полмиллиона рублей

Полицейские задержали подозреваемого в краже двух бутылок дорого вина из подмосковного дома на Рублево-Успенском шоссе, сообщила (https://50.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/29693788/) пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 39-летний житель Белгородской области, который работал у заявителя разнорабочим», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

О том, что кража была совершена из дома известного дизайнера Яны Расковаловой, подруги журналистки Ксении Собчак, рассказала KP.RU. Как пишет издание, о пропаже стало известно случайно. Супруги Расковаловы решили открыть бутылку французского вина Petrus 1981 года, однако не обнаружили ее, как и второй такой же бутылки. Семья обратилась в полицию, где потерпевшие заявили, что ущерб составил полмилллиона рублей.

Ранее сообщалось, что рабочий украл у певицы драгоценности на сотни тысяч рублей в Москве.