Посетители бара в Москве подрались из-за девушек на стойке

Пять посетителей бара в Москве подрались из-за девушек на стойке. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, мужчины возмутились непристойными танцами девушек на барной стойке и сделали им замечание. Молодой человек, сопровождавший посетительниц, вступился за них. Сначала конфликт разгорелся на словах, затем защитник девушек спровоцировал драку.

В результате сотрудники кафе вызвали правоохранителей. Участникам потасовки были выписаны штрафы за хулиганство.

Ранее в центре Москвы произошла массовая драка из-за нехватки свободных мест в баре.