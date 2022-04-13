Москвич напомнил способ избежать призыва на военную службу в России

Законный способ избежать призыва на военную службу напомнил россиянам в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), житель Москвы.

Мужчина рассказал, что в нашей стране можно пройти альтернативную гражданскую службу. В приказе министерства труда и социальной защиты сказано, что это «особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемый гражданами взамен военной службы по призыву».

Военнообязанный сможет работать на обычной гражданской службе. В перечне профессий указано более 120 наименований, в числе которых психолог, программист, техник, экономист, фельдшер, врач и инженер.

Ранее была названа самая высокооплачиваемая должность в сфере IT в Москве. Средняя рыночная зарплата системного архитектора в столице составляет 320 тысяч рублей, но его максимальный заработок достигает 600 тысяч в месяц.