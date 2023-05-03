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12:22, 03 мая 2023
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Избиение пенсионера в вагоне московского метро попало на видео

41-летний мужчина избил пенсионера в вагоне московского метро.

Избиение пенсионера в вагоне московского метро попало на видео
Кадр: Telegram-канал Прокуратура Москвы

41-летний мужчина избил 69-летнего пенсионера в вагоне московского метро. Инцидент попал на видео, опубликованное столичной прокуратурой.

Предположительно, конфликт начался из-за того, что пенсионер задел ногу пассажира. В результате нескольких ударов пожилой человек получил травмы, ему вызывали скорую помощь.

Надзорный орган контролирует привлечение нападавшего к уголовной ответственности по статье о побоях из хулиганских побуждений.

Ранее россиянина арестовали за перекур в тоннеле московского метро.

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