Избиение пенсионера в вагоне московского метро попало на видео

41-летний мужчина избил 69-летнего пенсионера в вагоне московского метро. Инцидент попал на видео, опубликованное столичной прокуратурой.

Предположительно, конфликт начался из-за того, что пенсионер задел ногу пассажира. В результате нескольких ударов пожилой человек получил травмы, ему вызывали скорую помощь.