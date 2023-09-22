В Москве молодой человек избил школьника до остановки сердца и попал на видео
В Москве школьник попал в больницу в состоянии комы после драки на улице.
Школьник попал в больницу в состоянии комы после драки на улице из-за сделанного другому молодому человеку замечания. Драка попала на видео, опубликованное SHOT.
Как сообщает источник, конфликт начался после того, как прохожий наступил на ногу школьнику и не извинился. Девятиклассник вступил с обидчиком в перепалку, переросшую в драку. В ней он получил удар ногой в грудь и упал на асфальт без сознания. Прибывшие на место медики диагностировала у девятиклассника остановку сердца и ушиб головного мозга.
15-летний пострадавший находится в коме в реанимации. Подозреваемый в нападении 21-летний житель Иркутска Виталий Губер задержан. Полиция начала проверку, сообщает SHOT.
Ранее пассажир московского метро напал и избил мужчину из-за длинных волос. Ситуация попала на видео.