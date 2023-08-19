Избившего 12-летнего школьника жителя Подмосковья отправили под домашний арест

До пяти лет тюремного заключения может грозить 56-летнему Геннадию Мартынову — тренеру по боксу, который напал на 12-летнего школьника в подмосковном городе Котельники и избил его. Об этом сообщает Mash.

На данный момент мужчину отправили под домашний арест до 15 сентября. Его подозревают в хулиганстве с применением насилия. Дело находится на контроле у областной прокуратуры.

Ранее тренер по боксу напал на мальчика у подъезда подмосковной многоэтажки. Ситуация попала на видео, опубликованное в сети. На кадрах видно, что мужчина первый начал драку, ударив мальчика со спины.