17:15, 19 августа 2023
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Избившего 12-летнего школьника жителя Подмосковья отправили под домашний арест
Избившему 12-летнего подростка в Подмосковье мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
До пяти лет тюремного заключения может грозить 56-летнему Геннадию Мартынову — тренеру по боксу, который напал на 12-летнего школьника в подмосковном городе Котельники и избил его. Об этом сообщает Mash.
На данный момент мужчину отправили под домашний арест до 15 сентября. Его подозревают в хулиганстве с применением насилия. Дело находится на контроле у областной прокуратуры.
Ранее тренер по боксу напал на мальчика у подъезда подмосковной многоэтажки. Ситуация попала на видео, опубликованное в сети. На кадрах видно, что мужчина первый начал драку, ударив мальчика со спины.