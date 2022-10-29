Названы указывающие на супружескую измену признаки

Признаки, указывающие на супружескую измену, порталу «Доктор Питер» назвала психолог-сексолог Олеся Лупак. В первую очередь, по ее словам, у человека начинают происходить перемены в поведении.

«Первый признак того, что вам изменяют, — вас внезапно начинают обвинять в изменах. "Куда ты ходишь? Где ты был(а) и с кем? Почему так поздно? Ты кого-то себе нашла(ел)?" и так далее. При этом речь не идет о тотальном ревнивце», — объяснила эксперт.

На измену может указывать и отсутствие интимной близости между супругами. В этот период партнер ссылается на любые проблемы, которые как-то могут позволить избежать близости между супругами.

Внезапные подарки от партнера также должны насторожить. Кроме того, в этот период человек начинает пристально следить за своим внешним видом и старается под любым предлогом покинуть дом, оставаться «ночевать у друга или на другой квартире».

Ранее телеведущая Роза Сябитова сравнила отношение к женским изменам в современности и в старину. По словам телеведущей, в старину жене лучше было бы не помышлять об измене.