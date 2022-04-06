Стало известно об изменении привычек москвичей на фоне западных санкций

Большинство москвичей поменяли свои привычки в условиях экономических санкций в отношении России, показал соцопрос программы лояльности «Город», проведенный среди держателей карты «Тройка». Об этом пишет «Российская газета».

По этим данным, примерно каждый третий житель города начал экономить. При этом каждый двадцатый стал помогать нуждающимся, хотя прежде этого не делал.

От обновления бытовой техники отказался 51 процент респондентов. На рынке одежды и иных непродовольственных товаров также наблюдается спад потребительского интереса.

Изменилось и отношение к еде. Например, 12 респондентов отказались от покупок готовой пищи и стали сами готовить дома. Покупки машины и квартиры отложили 11 процентов участников опроса.

При этом теперь москвичи готовы потратиться на безопасность, как личную, так и имущества. «В последние две недели мы наблюдаем бум покупок полисов каско в нашем приложении. Продажи выросли на 15 процентов. В основном, наш полис покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи», — цитирует издание гендиректора IT-компании страховых продуктов Simble Станислава Пушевского. Страховщики связывают это с опасением угонов.

В городе на пять процентов увеличилось количество людей, помогающих нуждающимся. Эксперты отмечают и прирост числа волонтеров. Около семи процентов горожан решили сейчас больше времени уделять хобби, пишет издание.

Ранее россиянам назвали вариант замещения ушедших западных компаний. Освободившиеся ниши могут занять отечественные производители и предприниматели из стран, где не ввели санкции.