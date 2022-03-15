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Москвичка обвинила мужа в изнасиловании собаки

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Москвичка обвинила мужа в изнасиловании собаки
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

39-летняя москвичка обвинила своего 44-летнего мужа в изнасиловании собаки. Об этом сообщает MK.RU.

По информации источника, раньше мужчина работал водителем, однако уже длительное время страдает от алкогольной зависимости. Со слов его супруги, он несколько раз выходил из ванны обнаженным при двух несовершеннолетних детях. Также, по словам женщины, муж неоднократно устраивал дома дебоши и занимался рукоприкладством.

Сообщается, что москвич несколько раз надругался над овчаркой, которая жила в его семье 11 лет. Женщина пыталась остановить его, однако мужчина поднимал на супругу руку, чтобы та не препятствовала.

Спустя некоторое время жительница столицы обратилась в правоохранительные органы. Ветеринар взял биоматериалы животного на исследования. Следователи начали проверку заявления.

Ранее пьяный мужчина откусил знакомому ухо в московском хостеле.

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