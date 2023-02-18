Изрезанное тело человека нашли в частном доме в Новой Москве

Изрезанное тело человека было найдено в одном из частных домов в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Утром в поселке Кленовское Новой Москвы на втором этаже частного домовладения обнаружено тело мужчины 1967 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резанных ранений», — говорится в сообщении.

В настоящий момент прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения, в том числе по факту убийства.

Ранее, в марте прошлого года, в частном доме СНТ «Бисерово» в Ногинском районе Подмосковья нашли тело руководителя крупной столичной компании «Энергозащита», занимающейся гидроизоляцией. Бизнесмену Виктору Былыму было 76 лет.