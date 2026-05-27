Москвич издевался над двумя маленькими детьми и получил приговор

В Москве суд вынес приговор 61-летнему мужчине, которого признали виновным в истязании двух малолетних детей. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета России по городу.

По данным следствия, в 2024 году фигурант с мая по октябрь применял дома насилие к своим малолетним детям.

«Мужчина объяснял свои действия воспитанием, однако фактически причинял потерпевшим физические и психические страдания, а также ненадлежащим образом исполнял родительские обязанности, соединяя это с жестоким обращением», — говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года осужденный в очередной раз в ходе конфликта нанес детям травмы. Согласно заключениям экспертиз, одному из детей он нанес легкий вред здоровью, у второго ребенка также были зафиксированы телесные повреждения. При этом эксперты опровергли версию о травмах в результате падения.

В ходе следствия были допрошены свидетели и потерпевшие, а также педагоги, медики и полицейские, изучены медицинские документы. По итогам следственных действий мужчину признали виновным по статьям 117 и 156 УК РФ («Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Подсудимого приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

