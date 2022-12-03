Люди
04:20, 03 декабря 2022
1 мин.

Известная модель раскрыла личные способы поднятия самооценки

Известная модель раскрыла личные способы поднятия самооценки
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Личные способы поднятия самооценки раскрыла в своем Telegram-канале известная модель, экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова.

«Для меня любовь к себе — это принятие себя таким, какой ты есть, уважение своих решений и желаний. Я за развитие и улучшение себя, но взращивать нужно то, что уже заложено. Не заниматься самобичеванием и не пытаться себя перекроить», — написала знаменитость.

Она отметила, что для улучшения самоощущения и повышения самооценки нужно заботиться о себе, сделать это регулярным ритуалом. Один из ключевых моментов, по мнению Решетовой, — это забота о здоровье. Модель при возникновении малейших жалоб делает check up и обращается к врачу. Кроме того, важно следить за питанием, проявлять любовь к телу (например, расслабляться в ванной), позволять себе отдыхать, быть наедине с собой, отметила знаменитость.

Также следует заниматься спортом. Сегодня каждый человек может найти занятие по душе: беговые дорожки, пилатес, бокс, функциональные тренировки, танцы. По словам модели, это полезно для поддержания и физической формы, и эмоционального равновесия.

Ранее Бородина раскрыла свой зимний ритуал по уходу за кожей. В домашнем уходе Бородина использует скрабы для тела, поскольку это «самое легкое, что можно сделать самостоятельно».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.