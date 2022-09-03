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Известная певица рассказала о своих попытках заработать деньги

Известная певица рассказала о своих попытках заработать деньги
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

О своих попытках заработать деньги рассказала «Мосленте» известная певица Сати Казанова. Знаменитость отметила, что переехала в Москву в 17 лет.

«В начале пути мне было тяжело. Первое время я была занята вечным поиском подработок и походами на кастинги. Я пыталась составить оптимальный репертуар, с которым можно было бы петь в ресторанах. Денег катастрофически не хватало: проживание, проезд, питание… Я экономила буквально на всем», — сказала Казанова.

По словам певицы, находясь в столице в течение двух лет, она не жила, а буквально выживала. Сати была настроена пессимистично, поскольку приехала за успехом, за славой, но не особо понимала, как этого достичь. Но потом Казанова попала на «Фабрику звезд», которая полностью изменила ее жизнь.

Ранее была раскрыта сумма заработков популярных инфобизнесменов. «Большинство жителей России никогда не видели и не слышали о таких суммах, так что им все это кажется сомнительным или даже нелегальным», — пояснила специалист.

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