Известная писательница-иноагент избавилась от недвижимости в Москве

Известная писательница, переводчик и сценарист Людмила Улицкая (внесена Минюстом России в список иностранных агентов) избавилась от недвижимости в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, 83-летняя писательница, переехавшая после начала специальной военной операции в Берлин, продала три квартиры в российской столице. Две из них — «трешки» площадью 61 и 91 квадратный метр — находятся в ЖСК «Советский писатель». Их стоимость оценивается в 30 и 42 миллиона рублей соответственно. Еще одна, четырехкомнатная квартира площадью 103 квадратных метра, находится неподалеку — на Ленинградском проспекте. Это жилье стоит около 46 миллионов рублей.

Таким образом, подсчитали журналисты, за три объекта Улицкая могла выручить более 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода избавилась от последней недвижимости в России — она продала свой особняк в Подмосковье за 850 миллионов рублей.