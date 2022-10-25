Люди
15:58, 25 октября 2022
1 мин.

Известная телеведущая раскрыла главную ошибку женщин в отношениях

Известная телеведущая раскрыла главную ошибку женщин в отношениях
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Главную ошибку женщин в отношениях с мужчинами раскрыла в личном Telegram-канале известная телеведущая Елена Летучая. По ее мнению, представительница прекрасного пола рискует лишиться партнера, если считает, что он ей что-то должен.

«Что в отношениях должен мужчина? Он должен уметь что угодно починить, должен обеспечивать семью, должен быть верен своей возлюбленной, должен продолжать ее любить, даже если она поправилась на 50 килограммов и ничего не планирует с этим делать... А должен ли?» — предложила знаменитость подписчикам порассуждать.

Летучая предположила, что у мужчин на слово «должен» сформировалась своеобразная аллергия, при которой они «звереют и убегают». На ее взгляд, современные женщины чересчур требовательны к своим избранникам. Чтобы не остаться в одиночестве, им следует найти баланс в общении, считает она.

Ранее звезда «Универа» раскрыл секрет крепких отношений. Он отметил, что ухаживания не должны заканчиваться после свадьбы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.