Известной российской актрисе пригрозили отключить газ в московской квартире за неуплату

Известная российская актриса Рената Литвинова задолжала за коммуналку около 30 тысяч рублей. По данным Telegram-канала Shot, в одной из московских квартир ей угрожают отключить газ за неуплату.

Уточняется, что артистка уже третий месяц не оплачивает квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), приходящие на четырехкомнатную квартиру, расположенную на Патриарших прудах.

Кроме того, пени начисляют на долг по второй недвижимости, которую на знаменитость переписала Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Жилье площадью 85,5 квадратного метра на Фрунзенской сейчас пустует.

Ранее сообщалось, что Литвинова выставила на закрытую продажу квартиру в центре Москвы. Недвижимостью площадью 344 квадрата расположена в элитном ЖК «Большая Дмитровка IX».